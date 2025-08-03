Вибухи на Київщині: триває ворожа атака ударними дронами

Уночі з 3 на 4 серпня пролунали вибухи на Київщині. Україну з північного сходу атакують ударні дрони. У Київській області працює ППО.

Вибухи на Київщині 4 серпня: які наслідки

Росія почала нову атаку шахедами на Україну, запустивши їх з півночі.

О 23:45 у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що на Київщині зафіксовані ударні БПЛА.

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– Працюють сили ППО, – зазначили в КОВА.

Перед цим у Повітряних силах попередили про рух ворожих ударних дронів:

БПЛА на південному заході Сумщини, курс — західний/південно-західний;

БПЛА на північному сході Чернігівщини, курс -південно-західний, на сході та півдні Чернігівщини, курс – західний;

БПЛА на сході Харківщини, курс – західний;

БПЛА на півночі та північному сході Полтавщини, курс – західний/південно-західний;

БПЛА в центральній частині та на півночі Черкащини, курс – західний.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня відбулася комбінована атака на Київ. Росіяни атакували столицю крилатими ракетами Іскандер-К та дронами.

Вибухи лунали у Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Шевченківському районах.

У Святошинському ракета влучила у дев’ятиповерхівку, зруйнувавши під’їзд.

Унаслідок атаки загинула 31 людина, серед них п’ятеро дітей. Постраждали 159 людей.

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