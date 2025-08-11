Укр Рус
Более 60 обысков и 27 подозрений: в Украине раскрыта схема уклонения от мобилизации

спецоперація опікун
Фото: Офис генпрокурора

В Украине продолжается спецоперация “Опекун”, направленная на разоблачение схем уклонения от мобилизации с помощью поддельных медицинских документов. На третьем этапе операции правоохранители сообщили о подозрении 27 мужчинам.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора и Нацполиции.

Спецоперация Опекун — детали

Так, подозреваемые предоставляли в воинские части справки о якобы тяжелых заболеваниях или инвалидности родственников, нуждающихся в постоянном уходе, или о собственной непригодности к службе.

– В ряде случаев медицинская документация была полностью фиктивной, а данные об обращении к врачам отсутствуют. Установлены даже факты умышленного нанесения себе увечий, – уточнили в Офисе генпрокурора.

В ходе более 60 обысков в разных регионах Украины, в частности в Киеве и 21 области, изъяли поддельные справки, медицинские карточки и другие доказательства использования фальшивых документов для уклонения от службы.

Вся необходимая информация передана в территориальные центры комплектования для проверки законности предоставленных отсрочек.

Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора
Досудебное расследование продолжается по статьям ч. 4 ст. 409, ст. 336, ст. 358, ч. 3 ст. 190 УК Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения всех причастных к схеме лиц к уголовной ответственности, подчеркнули в Нацполиции.

В правоохранительных органах напомнили, что на предыдущих этапах спецоперации было раскрыто около сотни аналогичных случаев подделки документов для уклонения от военной службы.

