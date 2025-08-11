Россия нанесла удар по Харькову новым дроном Молния: что известно

Взрывы в Харькове прогремели в понедельник, 11 августа. Россияне атаковали город беспилотником.

Об этом сообщил в Telegram харьковский мер Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 11 августа: какие последствия

Взрывы в Харькове прогремели сегодня во время воздушной тревоги.

— Предварительно есть информация об ударе вражеского БпЛА типа Молния по городу. Последствия уточняются, — написал Терехов.

Напомним, в субботу, 9 августа, враг атаковал Харьков ударными дронами. Один из беспилотников попал в мебельный магазин.

В результате атаки пострадали шесть человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 265-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

