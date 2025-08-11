Ірина Гамалій, редакторка сайту
Росія вдарила по Харкову новим дроном Молнія: що відомо
Вибухи у Харкові пролунали у понеділок, 11 серпня. Росіяни атакували місто безпілотником.
Про це повідомив у Telegram харківський міський голова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 11 серпня: які наслідки
Вибухи у Харкові пролунали сьогодні під час повітряної тривоги.
– Попередньо маємо інформацію про удар ворожого БпЛА типу Молнія по місту. Наслідки уточнюються, – написав Терехов.
Нагадаємо, у суботу, 9 серпня, ворог атакував Харків ударними дронами. Один з безпілотників влучив у меблевий магазин.
Унаслідок атаки постраждало шестеро людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 265-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: російські Telegram-канали
