Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.
Потери врага на 11 августа: ликвидировано тысячу оккупантов и 2 РСЗО
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали почти 1000 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага в войне на 11 августа 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 ориентировочно составили 1064240 человек.
Также ВСУ уничтожили:
- танков – 11093 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23114 (+7);
- артиллерийских систем – 31380 (+37);
- РСЗО – 1462 (+2);
- средства ПВО – 1204;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50646 (+191);
- крылатые ракеты – 3556;
- корабли / катера – 28;
- подводные лодки – 1;
- автомобильная техника и автоцистерны – 58113 (+131);
- специальная техника – 3936.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 265-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
