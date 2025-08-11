Потери врага на 11 августа: ликвидировано тысячу оккупантов и 2 РСЗО

За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали почти 1000 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага в войне на 11 августа 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 ориентировочно составили 1064240 человек.

Также ВСУ уничтожили:

танков – 11093 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23114 (+7);

артиллерийских систем – 31380 (+37);

РСЗО – 1462 (+2);

средства ПВО – 1204;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50646 (+191);

крылатые ракеты – 3556;

корабли / катера – 28;

подводные лодки – 1;

автомобильная техника и автоцистерны – 58113 (+131);

специальная техника – 3936.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 265-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

