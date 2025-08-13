Ночная атака на Украину: РФ применила баллистику и 49 дронов

Во время ночной атаки Украину российские войска атаковали 49 беспилотниками и двумя баллистическими ракетами.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину продолжалась с 21:00 12 августа.

Армия РФ применила 51 средство воздушного нападения:

49 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов (запущены с русских Курска, Приморско-Ахтарска, Шаталово);

две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (запущены из Курской области РФ).

Ударными БпЛА атакованы Донецкая, Сумская и Черниговская области, ракетами – Полтавская.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины на 08:00 13 августа предварительно сбили или приглушили 34 цели:

32 Шахеда и дрона-имитатора разных типов (на Севере и Востоке страны);

обе баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 267-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

