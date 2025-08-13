Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Ночная атака на Украину: РФ применила баллистику и 49 дронов
Во время ночной атаки Украину российские войска атаковали 49 беспилотниками и двумя баллистическими ракетами.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину продолжалась с 21:00 12 августа.
Армия РФ применила 51 средство воздушного нападения:
- 49 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов (запущены с русских Курска, Приморско-Ахтарска, Шаталово);
- две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (запущены из Курской области РФ).
Ударными БпЛА атакованы Донецкая, Сумская и Черниговская области, ракетами – Полтавская.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины на 08:00 13 августа предварительно сбили или приглушили 34 цели:
- 32 Шахеда и дрона-имитатора разных типов (на Севере и Востоке страны);
- обе баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 267-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
