Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.

Нічна атака на Україну: РФ застосувала балістику та 49 дронів

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Під час нічної атаки Україну російські війська атакували 49 безпілотниками та двома балістичними ракетами.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну тривала, починаючи з 21:00 12 серпня.

Армія РФ застосувала 51 засіб повітряного нападу:

  • 49 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (запущені з російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталово);
  • дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (запущені з Курської області РФ).

Ударними БпЛА атаковано Донецьку, Сумську та Чернігівську області, ракетами – Полтавську.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 13 серпня попередньо збили чи приглушили 34 цілі:

  • 32 Шахеди та дрони-імітатори різних типів (на Півночі та Сході країни);
  • обидві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 267-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

