Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Нічна атака на Україну: РФ застосувала балістику та 49 дронів
Під час нічної атаки Україну російські війська атакували 49 безпілотниками та двома балістичними ракетами.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну тривала, починаючи з 21:00 12 серпня.
Армія РФ застосувала 51 засіб повітряного нападу:
- 49 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (запущені з російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталово);
- дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (запущені з Курської області РФ).
Ударними БпЛА атаковано Донецьку, Сумську та Чернігівську області, ракетами – Полтавську.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 13 серпня попередньо збили чи приглушили 34 цілі:
- 32 Шахеди та дрони-імітатори різних типів (на Півночі та Сході країни);
- обидві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 267-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
