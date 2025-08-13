В администрации подмосковного Щелково произошел пожар: что известно
В ночь на 13 августа в городе Щелков Московской области произошел масштабный пожар в здании местной администрации.
Пожар в Щелков: что известно
Огонь охватил верхние этажи здания, из которого поднялись густые черные клубы дыма, заметные даже из соседних домов.
По информации российских телеграм-каналов, возгорание началось около 3:30 утра на площади Ленина.
На место оперативно прибыли пожарно-спасательные службы.
Пожарным удалось потушить огонь около 4:00 утра. Общая площадь пожара составила примерно 140 квадратных метров.
Спасатели эвакуировали трех человек, пострадавших нет. Причины возгорания и полный масштаб повреждений в настоящее время устанавливаются.
Стоит отметить, что за последние сутки в Подмосковье зафиксировали десять пожаров.
Щелков на карте
Щелков — город и административный центр Щелковского городского округа Московской области России.
Расположен в 13 км к северо-востоку от Москвы, на реке Клязьма.
Напомним, накануне, 12 августа, вспыхнул пожар на заводе Ярославской лакокрасочной компании, которая поставляет материалы для военно-промышленного комплекса России.
Для тушения привлекли 100 специалистов и 27 единиц техники, а также пожарный катер.