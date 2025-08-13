В администрации подмосковного Щелково произошел пожар: что известно

В ночь на 13 августа в городе Щелков Московской области произошел масштабный пожар в здании местной администрации.

Пожар в Щелков: что известно

Огонь охватил верхние этажи здания, из которого поднялись густые черные клубы дыма, заметные даже из соседних домов.

По информации российских телеграм-каналов, возгорание началось около 3:30 утра на площади Ленина.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные службы.

Пожарным удалось потушить огонь около 4:00 утра. Общая площадь пожара составила примерно 140 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали трех человек, пострадавших нет. Причины возгорания и полный масштаб повреждений в настоящее время устанавливаются.

Стоит отметить, что за последние сутки в Подмосковье зафиксировали десять пожаров.

Щелков на карте

Щелков — город и административный центр Щелковского городского округа Московской области России.

Расположен в 13 км к северо-востоку от Москвы, на реке Клязьма.

Напомним, накануне, 12 августа, вспыхнул пожар на заводе Ярославской лакокрасочной компании, которая поставляет материалы для военно-промышленного комплекса России.

Для тушения привлекли 100 специалистов и 27 единиц техники, а также пожарный катер.

