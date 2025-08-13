В адміністрації підмосковного Щолково сталася пожежа: що відомо

У ніч на 13 серпня в місті Щолково Московської області сталася масштабна пожежа у будівлі місцевої адміністрації.

Пожежа у Щолково: що відомо

Вогонь охопив верхні поверхи споруди, з якої піднялися густі чорні клуби диму, помітні навіть з сусідніх будинків.

За інформацією російських телеграм-каналів, займання почалося близько 3:30 ранку на площі Леніна.

На місце оперативно прибули пожежно-рятувальні служби.

Пожежникам вдалося приборкати вогонь близько 4:00 ранку. Загальна площа пожежі становила приблизно 140 квадратних метрів.

Рятувальники евакуювали трьох осіб, постраждалих немає. Причини загоряння та повний масштаб пошкоджень наразі встановлюються.

Варто зазначити, що за останню добу в Підмосков’ї зафіксували десять пожеж.

Щолково на карті

Щолково – місто і адміністративний центр Щолковського міського округу Московської області Росії.

Розташоване за 13 км на північний схід від Москви, на річці Клязьма.

Нагадаємо, напередодні, 12 серпня, спалахнула пожежа на заводі Ярославської лакофарбової компанії, яка постачає матеріали для військово-промислового комплексу Росії.

Для гасіння залучили 100 спеціалістів та 27 одиниць техніки, а також пожежний катер.

