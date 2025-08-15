Укр Рус
Марина Мелехова, редактор ленты
2 мин.

На Львовщине призывникам помогал выезжать за границу глава ОО – СБУ

СБУ Львівщина ухилянти
Фото: СБУ

На Львовщине задержали двух организаторов незаконной переправки мужчин за границу.

Об этом сообщили в управлении СБУ Львовской области.

Во Львовской области разоблачили организаторов переправки за границу: что известно

Работники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой Львовской области задержали двух организаторов каналов нелегального выезда военнообязанных мужчин за пределы страны.

По данным следствия, одним из фигурантов 24-летний житель Радехова, за $20 тыс. предлагал призывнику безопасный маршрут через межобластные блокпосты, сопровождение в Одессу и дальнейшую незаконную переправку через государственную границу.

Второй, 44-летний руководитель одной из общественных организаций Львовщины, гарантировал клиенту выезд в ЕС вне официальных пунктов пропуска на Закарпатье за вознаграждение в $15 тыс.

Обоих злоумышленников задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332  Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

