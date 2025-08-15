На Львовщине призывникам помогал выезжать за границу глава ОО – СБУ
На Львовщине задержали двух организаторов незаконной переправки мужчин за границу.
Об этом сообщили в управлении СБУ Львовской области.
Во Львовской области разоблачили организаторов переправки за границу: что известно
Работники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой Львовской области задержали двух организаторов каналов нелегального выезда военнообязанных мужчин за пределы страны.
По данным следствия, одним из фигурантов 24-летний житель Радехова, за $20 тыс. предлагал призывнику безопасный маршрут через межобластные блокпосты, сопровождение в Одессу и дальнейшую незаконную переправку через государственную границу.
Второй, 44-летний руководитель одной из общественных организаций Львовщины, гарантировал клиенту выезд в ЕС вне официальных пунктов пропуска на Закарпатье за вознаграждение в $15 тыс.
Обоих злоумышленников задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).