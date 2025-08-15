На Львівщині призовникам допомагав виїжджати за кордон очільник ГО – СБУ

На Львівщині затримали двох організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Про це повідомили в Управлінні СБУ Львівської області.

На Львівщині викрили організаторів переправлення за кордон: що відомо

Працівники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою Львівської області затримали двох організаторів каналів нелегального виїзду військовозобов’язаних чоловіків за межі країни.

За даними слідства, один із фігурантів, 24-річний житель Радехова, за $20 тис. пропонував призовнику безпечний маршрут через міжобласні блокпости, супровід до Одеси та подальше незаконне переправлення через державний кордон.

Другий, 44-річний керівник однієї з громадських організацій Львівщини, гарантував клієнту виїзд до ЄС поза офіційними пунктами пропуску на Закарпатті за винагороду у $15 тис.

Обох зловмисників затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

