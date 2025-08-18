Укр Рус
Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Оккупант расстрелял гражданского в районе Родинского на Покровском направлении

Ростріл цивільного на Донеччині

В районе Родинского, что на Покровском направлении Донецкой области, российский военный расстрелял мирного жителя. Правоохранители начали уголовное расследование по факту военного преступления.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Военный РФ расстрелял гражданского в Донецкой области

В Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, что в районе Родинского Покровского района военнослужащий РФ с белой повязкой на руке прицельно стреляет в гражданского.

После этого он подошел к мужчине, который лежал на дороге, осмотрел его и скрылся.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях проводят досудебное расследование.

Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению преступления лиц из числа российских военных.

Напомним, 6 августа Офис генерального прокурора сообщил, что российский оккупант расстрелял гражданского мужчину при попытке эвакуации из поселка Удачное Покровского района Донецкой области.

На обнародованном в Telegram видео видно, что мужчина шел по обочине с чемоданом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 272-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Прокуратура Донецкой области

