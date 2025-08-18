Окупант розстріляв цивільного в районі Родинського на Покровському напрямку

У районі Родинського, що на Покровському напрямку Донецької області, російський військовий розстріляв мирного жителя. Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування за фактом воєнного злочину.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Військовий РФ розстріляв цивільного на Донеччині

У Telegram-каналах з’явилося відео, на якому видно, що в районі Родинського Покровського району військовослужбовець РФ із білою пов’язкою на руці прицільно стріляє в цивільного.

Після цього він підійшов до чоловіка, який лежав на дорозі, оглянув його та втік.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування.

Проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину осіб серед російських військових.

Нагадаємо, 6 серпня Офіс генерального прокурора повідомив, що російський окупант розстріляв цивільного чоловіка під час спроби евакуації з селища Удачне Покровського району Донецької області.

На оприлюдненому в Telegram відео видно, що чоловік ішов узбіччям з валізою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 272-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Прокуратура Донецької області

