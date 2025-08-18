Проверяли курьеров на детекторе лжи: в Украине разоблачен масштабный наркосиндикат
- 10 участников синдиката сбывали в разных регионах Украины крупные партии кокаина.
- В штате группировки был специалист по проверкам наркокурьеров на полиграфе.
- При обыске также было найдено незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами.
СБУ и Нацполиция ликвидировали международный канал контрабанды и сбыта тяжелых наркотиков в Украине. Задержаны 10 участников транснациональной преступной организации, которые сбывали оптовые партии кокаина в разных регионах нашей страны, а также их сообщник.
Наркосиндикат в Украине: что установило следствие
Как установило расследование, ежемесячно фигуранты получали от наркобизнеса не менее 16 млн грн прибыли.
— Организаторы трафика периодически проверяли на детекторе лжи своих сообщников, которые занимались доставкой товара заказчикам. Для этого в штате синдиката был профессиональный полиграфолог, — говорится в сообщении.
Наркодельцы получали партии кокаина контрабандой через своих зарубежных сообщников и реализовывали наркотики через собственную сеть наркокурьеров в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Для поиска клиентов были созданы специализированные Telegram-каналы, в которых предлагали кокаин и анонимно договаривались о его стоимости и адресе доставки.
Чтобы “замести следы”, наркокурьеры привозили клиентам наркотики на арендованных автомобилях, которые регулярно меняли и использовали поддельные номера.
Установлено, что во главе группировки были местные рецидивисты, которые ранее уже отбывали наказание за совершение тяжких преступлений, в частности наркоторговлю.
Используя криминальный опыт и связи, они создали в наркосиндикате четкую иерархию и перераспределение обязанностей.
Так, например, курьеры никогда не пересекались с лидерами преступной организации, а контактировали только через посредников, от которых получали товар для сбыта.
В ходе 58 обысков у преступников изъяты подготовленные к сбыту наркотики и незарегистрированное оружие с боеприпасами. Также обнаружены телефоны, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами наркоторговли.
Задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными ими преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантов за незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.