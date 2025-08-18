СБУ и Нацполиция ликвидировали международный канал контрабанды и сбыта тяжелых наркотиков в Украине. Задержаны 10 участников транснациональной преступной организации, которые сбывали оптовые партии кокаина в разных регионах нашей страны, а также их сообщник.

Наркосиндикат в Украине: что установило следствие

Как установило расследование, ежемесячно фигуранты получали от наркобизнеса не менее 16 млн грн прибыли.

— Организаторы трафика периодически проверяли на детекторе лжи своих сообщников, которые занимались доставкой товара заказчикам. Для этого в штате синдиката был профессиональный полиграфолог, — говорится в сообщении.

Наркодельцы получали партии кокаина контрабандой через своих зарубежных сообщников и реализовывали наркотики через собственную сеть наркокурьеров в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

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Для поиска клиентов были созданы специализированные Telegram-каналы, в которых предлагали кокаин и анонимно договаривались о его стоимости и адресе доставки.

Чтобы “замести следы”, наркокурьеры привозили клиентам наркотики на арендованных автомобилях, которые регулярно меняли и использовали поддельные номера.

Установлено, что во главе группировки были местные рецидивисты, которые ранее уже отбывали наказание за совершение тяжких преступлений, в частности наркоторговлю.

Используя криминальный опыт и связи, они создали в наркосиндикате четкую иерархию и перераспределение обязанностей.

Так, например, курьеры никогда не пересекались с лидерами преступной организации, а контактировали только через посредников, от которых получали товар для сбыта.

В ходе 58 обысков у преступников изъяты подготовленные к сбыту наркотики и незарегистрированное оружие с боеприпасами. Также обнаружены телефоны, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами наркоторговли.

Задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными ими преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантов за незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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