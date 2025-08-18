Перевіряли кур’єрів на детекторі брехні: в Україні викрито масштабний наркосиндикат

Головне 10 учасників синдикату збували в різних регіонах України великі партії кокаїну.

У штаті угруповання був фахівець з перевірок наркокур'єрів на поліграфі.

Під час обшуку також було знайдено незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами.

СБУ та Нацполіція ліквідували міжнародний канал контрабанди та збуту важких наркотиків в Україні. Затримано 10 учасників транснаціональної злочинної організації, які збували оптові партії кокаїну в різних регіонах нашої країни, а також їхнього спільника.

Наркосиндикат в Україні: що встановило слідство

Як встановило розслідування, щомісяця фігуранти отримували від наркобізнесу не менше 16 млн грн прибутку.

– Організатори трафіку періодично перевіряли на детекторі брехні своїх спільників, які займалися доставкою товару замовникам. Для цього в штаті синдикату був професійний поліграфолог, – йдеться в повідомленні.

Наркодільники отримували партії кокаїну контрабандою через своїх закордонних спільників і реалізовували наркотики через власну мережу наркокур’єрів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Для пошуку клієнтів були створені спеціалізовані Telegram-канали, в яких пропонували кокаїн і анонімно домовлялися про його вартість та адресу доставки.

Щоб “замести сліди”, наркокур’єри привозили клієнтам наркотики на орендованих автомобілях, які регулярно змінювали і використовували підроблені номери.

Встановлено, що на чолі угруповання були місцеві рецидивісти, які раніше вже відбували покарання за вчинення тяжких злочинів, зокрема наркоторгівлю.

Використовуючи кримінальний досвід і зв’язки, вони створили в наркосиндикаті чітку ієрархію і перерозподіл обов’язків.

Так, наприклад, кур’єри ніколи не перетиналися з лідерами злочинної організації, а контактували тільки через посередників, від яких отримували товар для збуту.

Під час 58 обшуків у злочинців вилучено підготовлені до збуту наркотики і незареєстровану зброю з боєприпасами. Також виявлено телефони, комп’ютерну техніку і чорнові записи з доказами наркоторгівлі.

Затриманим повідомлено про підозру відповідно до скоєних ними злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій фігурантів за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

