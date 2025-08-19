Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Может ли РФ захватить Донецкую область: у ISW оценили шансы оккупантов
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в селе Перемога на Харьковщине: дрон попал в дом, дети среди пострадавших

Вибухи у селі Перемога на Харківщині

Взрывы в селе Перемога Лозовского района Харьковской области прогремели сегодня около 5:00 во время атаки вражеских беспилотников. Один из них попал в жилой дом, пострадала семья из четырех человек.

Об этом сообщил председатель Лозовской городской территориальной общины Сергей Зеленский.

Взрывы в селе Перемога Харьковской области 19 августа

— Лозовская община подверглась вражеской атаке. Попадание в частный жилой дом. Четверо пострадавших, двое деток — два и восемь лет, — подчеркнул он.

Сейчас смотрят

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что в результате удара двух беспилотников по Перемоге получил повреждения двухэтажный жилой дом.

— Пострадала семья: женщина получила травмы, у ее мужа и двух детей — мальчика 8 лет и девочки 2 года 8 месяцев — диагностировали острый шок. Предварительно установлено, что для атаки по населенному пункту враг использовал БпЛА типа Герань-2, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 273-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
РФ запустила 10 ракет и 270 дронов: как ПВО отбила ночную атаку на Украину
Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Фото: Харківська обласна прокуратура

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеВзрывХарьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь