Взрывы в селе Перемога на Харьковщине: дрон попал в дом, дети среди пострадавших

Взрывы в селе Перемога Лозовского района Харьковской области прогремели сегодня около 5:00 во время атаки вражеских беспилотников. Один из них попал в жилой дом, пострадала семья из четырех человек.

Об этом сообщил председатель Лозовской городской территориальной общины Сергей Зеленский.

Взрывы в селе Перемога Харьковской области 19 августа

— Лозовская община подверглась вражеской атаке. Попадание в частный жилой дом. Четверо пострадавших, двое деток — два и восемь лет, — подчеркнул он.

Сейчас смотрят

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что в результате удара двух беспилотников по Перемоге получил повреждения двухэтажный жилой дом.

— Пострадала семья: женщина получила травмы, у ее мужа и двух детей — мальчика 8 лет и девочки 2 года 8 месяцев — диагностировали острый шок. Предварительно установлено, что для атаки по населенному пункту враг использовал БпЛА типа Герань-2, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 273-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.