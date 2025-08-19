Вибухи в селі Перемога на Харківщині: дрон влучив у будинок, діти серед постраждалих

Вибухи в селі Перемога Лозівського району Харківської області пролунали сьогодні близько 5:00 під час атаки ворожих безпілотників. Один із них влучив у житловий будинок, постраждала родина з чотирьох осіб.

Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

Вибухи у селі Перемога Харківської області 19 серпня

– Лозівська громада зазнала ворожої атаки. Влучання в приватний житловий будинок. Четверо постраждалих, двоє діток – два і вісім років, – наголосив він.

Зараз дивляться

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок удару двох безпілотників по Перемозі зазнав пошкоджень двоповерховий житловий будинок.

– Постраждала родина: жінка зазнала травм, у її чоловіка та двох дітей — хлопчика 8 років та дівчинки 2 роки 8 місяців — діагностували гострий шок. Попередньо встановлено, що для атаки по населеному пункту ворог використав БпЛА типу Герань-2, – мовиться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.