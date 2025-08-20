Укр Рус
Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

Запустила 8 ракет из Смерчей: РФ атаковала Константиновку, есть погибшие и раненые

обстріл константинівки 20 серпня 2025 року

В результате ударов по Константиновке Донецкой области погибли по меньшей мере три человека, 4 были ранены, сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Удар по Константиновке 20 августа 2025 года

Россияне запустили по Константиновке 8 ракет из Смерчей. Как отмечает Вадим Филашкин, оккупанты сознательно целили по рынку. В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, также известно о четырех пострадавших.

— Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Россияне умышленно бьют так, чтобы убить и покалечить больше гражданских, — отмечает глава Донецкой ОВА.

Из-за атаки РФ были повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 автомобиля и линия электропередач.

обстріл константинівки 20 серпня 2025 року

Напомним, что в ночь на 20 августа (с 19:30 19 августа) россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и запустили 93 ударных дрона типа Shahed и беспилотника-имитатора.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 274-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

