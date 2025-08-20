Запустила 8 ракет зі Смерчів: РФ атакувала Костянтинівку, є загиблі та поранені

Внаслідок ударів по Костянтинівці Донецької області загинули щонайменше три людини, 4 були поранені, повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Удар по Костянтинівці 20 серпня 2025 року

Росіяни запустили по Костянтинівці 8 ракет зі Смерчів. Як зауважує Вадим Філашкін, окупанти свідомо цілили по ринку. У результаті обстрілу загинули щонайменше три людини, також відомо про чотирьох постраждалих.

– Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Росіяни навмисне б’ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних, – наголошує голова Донецької ОВА.

Через атаку РФ були пошкоджені 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамниця, 2 автівки та лінію електропередач.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що ніч на 20 серпня (із 19:30 19 серпня) росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та запустили 93 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 274-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.