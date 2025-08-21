Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі

Вибухи в Мукачеві Закарпатської області прогриміли під ранок 21 серпня під час комбінованої масової атаки РФ по Україні.

Оновлено о 07:13.

Вибухи в Мукачеві сьогодні, 21 серпня

За інформацією Мукачівської міської ради, вночі ворог завдав ракетного удару по території одного з підприємств міста.

Зараз дивляться

– У зв’язку із пожежею внаслідок ракетного удару рятувальники працюють на об’єкті. Просимо всіх щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю! – мовиться у повідомленні.

Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький уточнив, що внаслідок удару крилатими ракетами зруйновано складські приміщення підприємства, станом на сьому годину ранку гасіння пожежі триває.

Наразі відомо про 12 постраждалих. До лікарні Святого Мартина госпіталізовано 10 осіб, ще двоє людей звернулися самостійно.

– На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні. Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним. Стан пацієнтів стабільний, – кажуть у міськраді.

Білецький також повідомив, що сьогодні внаслідок падіння падіння БпЛА (попередньо – Шахеда) зафіксовані пошкодження у селі Липовець Хустського району Закарпатської області.

За його словами, жертв немає, але понівечено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

На місце виїхали відповідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Мирослав Білецький

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.