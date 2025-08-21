События ночи 21 августа: комбинированный удар по городам Украины и “бавовна” в РФ

В ночь на 21 августа РФ нанесла массированный удар по Украине, использовав дроны, баллистику и крылатые ракеты.

Больше всего пострадало Мукачево Закарпатской области, где после обстрела одного из предприятий ранено не менее 12 человек.

Не спали сегодня и в самой России — в результате атаки дронов якобы отключен энергоблок №6 Нововоронежской АЭС, наблюдаются перебои с электроснабжением и задерживаются поезда.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 21 августа — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Мукачево

Ночью оккупанты нанесли удар по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области.

Здесь вспыхнул пожар. Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий ракетного удара.

Жителей города просят плотно закрывать окна и без крайней необходимости не выходить на улицу.

Взрывы во Львове и области

Львов и область сегодня оказались под массированной комбинированной атакой со стороны РФ ударными дронами и ракетами.

Первые три взрыва в областном центре прогремели около пяти утра.

Представители местных властей говорят, что предварительно обошлось без жертв, пострадавших или разрушений.

Атака дронов на Луцк

А Луцк этой ночью атаковали ударные беспилотники и ракеты.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

О вероятных попаданиях информации пока нет.

Взрывы в Запорожье

Во время ракетного удара по Запорожью повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры.

Также взрывной волной пострадали восемь многоэтажек и два частных дома — окна, балконы и кровля.

По предварительной информации, обошлось без постравших.

Взрывы в Киеве и области

Массированную атаку отражали этой ночью и в Киеве, и на подступах к столице.

Первые взрывы прогремели еще накануне вечером, в течение ночи силы ПВО работали по вражеским целям.

На данный момент воздушная тревога в Киеве и области отменена.

Дроны атаковали Воронежскую область РФ

Российские СМИ сообщают, что в результате атаки беспилотников энергоблок №6 Нововоронежской АЭС временно отключен, а в администрации РЖД – о задержке 19 поездов в Воронежской области.

Губернатор области Александр Гусев заявил о якобы уничтожении дежурными силами ПВО в одном из районов на юге региона пяти БпЛА.

В тоже же время он подтвердил, что в результате падения дрона поврежден объект энергетики, без электричества остаются несколько сел и задерживаются несколько пассажирских поездов.

По его словам, пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

