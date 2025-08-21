События ночи 21 августа: комбинированный удар по городам Украины и “бавовна” в РФ
В ночь на 21 августа РФ нанесла массированный удар по Украине, использовав дроны, баллистику и крылатые ракеты.
Больше всего пострадало Мукачево Закарпатской области, где после обстрела одного из предприятий ранено не менее 12 человек.
Не спали сегодня и в самой России — в результате атаки дронов якобы отключен энергоблок №6 Нововоронежской АЭС, наблюдаются перебои с электроснабжением и задерживаются поезда.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 21 августа — в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Мукачево
- Взрывы во Львове и области
- Атака дронов на Луцк
- Взрывы в Запорожье
- Взрывы в Киеве и области
- Дроны атаковали Воронежскую область РФ
Взрывы в Мукачево
Ночью оккупанты нанесли удар по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области.
Здесь вспыхнул пожар. Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий ракетного удара.
Жителей города просят плотно закрывать окна и без крайней необходимости не выходить на улицу.
Взрывы во Львове и области
Львов и область сегодня оказались под массированной комбинированной атакой со стороны РФ ударными дронами и ракетами.
Первые три взрыва в областном центре прогремели около пяти утра.
Представители местных властей говорят, что предварительно обошлось без жертв, пострадавших или разрушений.
Атака дронов на Луцк
А Луцк этой ночью атаковали ударные беспилотники и ракеты.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
О вероятных попаданиях информации пока нет.
Взрывы в Запорожье
Во время ракетного удара по Запорожью повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры.
Также взрывной волной пострадали восемь многоэтажек и два частных дома — окна, балконы и кровля.
По предварительной информации, обошлось без постравших.
Взрывы в Киеве и области
Массированную атаку отражали этой ночью и в Киеве, и на подступах к столице.
Первые взрывы прогремели еще накануне вечером, в течение ночи силы ПВО работали по вражеским целям.
На данный момент воздушная тревога в Киеве и области отменена.
Дроны атаковали Воронежскую область РФ
Российские СМИ сообщают, что в результате атаки беспилотников энергоблок №6 Нововоронежской АЭС временно отключен, а в администрации РЖД – о задержке 19 поездов в Воронежской области.
Губернатор области Александр Гусев заявил о якобы уничтожении дежурными силами ПВО в одном из районов на юге региона пяти БпЛА.
В тоже же время он подтвердил, что в результате падения дрона поврежден объект энергетики, без электричества остаются несколько сел и задерживаются несколько пассажирских поездов.
По его словам, пострадавших нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.