2 мин.

Взрывы в Ровно: город под атакой дронов

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

О взрывах в Ровно утром 21 августа во время тревоги, объявленной из-за угрозы ударных БпЛА, сообщают местные паблики.

Взрывы в Ровно сегодня: что известно

Очевидцы слышали несколько взрывов в областном центре. Власти официально еще не подтвердили эту информацию.

В то же время Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотников в Ровенской области в западном направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

События ночи 21 августа: комбинированный удар по городам Украины и “бавовна” в РФ
атака дронамиВойна в УкраинеВзрывРовноРовенская область
