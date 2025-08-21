Нуждается в проверкеВалентина Летяк, редактор ленты
2 мин.
Взрывы в Ровно: город под атакой дронов
О взрывах в Ровно утром 21 августа во время тревоги, объявленной из-за угрозы ударных БпЛА, сообщают местные паблики.
Взрывы в Ровно сегодня: что известно
Очевидцы слышали несколько взрывов в областном центре. Власти официально еще не подтвердили эту информацию.
В то же время Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотников в Ровенской области в западном направлении.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.