Вибухи в Рівному: місто атакували дронами та ракетами, горів будинок

Про вибухи у Рівному вранці 21 серпня під час тривоги, оголошеної через загрозу крилатих ракет та ударних БпЛА.

Оновлено о 10:13.

Вибухи в Рівному сьогодні: що відомо

Мер Рівного Олександ Третяк та керівник ОВА Олександр Коваль підтвердили вибухи у місті цієї ночі та вранці 21 серпня під час комбінованої атаки з боку РФ.

Спочатку окупанти запустили по Рівному крилаті ракети Калібр, а потім Шахеди. Більшість ворожих цілей було збито силами ППО.

Проте у Рівному внаслідок падіння уламків збитої цілі загорівся дах приватного будинку, вибиті вікна в приміщенні комунальної власності.

Люди, на щастя, не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

