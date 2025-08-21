Вибухи в Рівному: місто атакували дронами та ракетами, горів будинок
Про вибухи у Рівному вранці 21 серпня під час тривоги, оголошеної через загрозу крилатих ракет та ударних БпЛА.
Оновлено о 10:13.
Вибухи в Рівному сьогодні: що відомо
Мер Рівного Олександ Третяк та керівник ОВА Олександр Коваль підтвердили вибухи у місті цієї ночі та вранці 21 серпня під час комбінованої атаки з боку РФ.
Спочатку окупанти запустили по Рівному крилаті ракети Калібр, а потім Шахеди. Більшість ворожих цілей було збито силами ППО.
Проте у Рівному внаслідок падіння уламків збитої цілі загорівся дах приватного будинку, вибиті вікна в приміщенні комунальної власності.
Люди, на щастя, не постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.
