Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

Россияне атаковали частный сектор Краматорска: трое пострадавших

Обстріл Краматорська 22 серпня 2025

В Краматорске Донецкой области три человека пострадали в результате российских обстрелов города.

Обстрелы Краматорска 22 августа: какие последствия

Как сообщает Донецкая областная военная администрация, российские войска нанесли удары по частному сектору, в результате чего прогремело по меньшей мере 10 взрывов.

По информации Донецкой ОВА, двое людей среди раненых доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, еще один человек получил легкие ранения.

Повреждены многочисленные дома, однако в настоящее время устанавливаются окончательные последствия российской атаки на Краматорск.

— В Донецкой области уже давно не осталось безопасных мест! Эвакуируйтесь своевременно, — подчеркивают в ОВА.

Обстрелы Донецкой области 22 августа

Как сообщили в Донецкой ОВА, в Золотом Колодезе Покровского района ранен человек и поврежден дом.

В Лимане Краматорского района повреждены жилой дом и два нежилых помещения, в Новоселовке — дом и гараж. В Александровской общине поврежден автомобиль.

В Константиновке ранен человек, повреждены 21 многоэтажка, частный дом, пять административных зданий, три хозяйственные постройки, магазин, торговый центр, 30 торговых павильонов, инфраструктурный объект и три газопровода.

В Северске Бахмутского района повреждены четыре дома.

Как отметили в ОВА, всего за сутки российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 3649 человек, среди которых — 137 детей.

удар по Костянтинівці

Фото: Донецкая ОВА

Связанные темы:

Война в УкраинеДонецкая областьКраматорскобстріл
