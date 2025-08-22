Россияне атаковали частный сектор Краматорска: трое пострадавших
В Краматорске Донецкой области три человека пострадали в результате российских обстрелов города.
Обстрелы Краматорска 22 августа: какие последствия
Как сообщает Донецкая областная военная администрация, российские войска нанесли удары по частному сектору, в результате чего прогремело по меньшей мере 10 взрывов.
По информации Донецкой ОВА, двое людей среди раненых доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, еще один человек получил легкие ранения.
Повреждены многочисленные дома, однако в настоящее время устанавливаются окончательные последствия российской атаки на Краматорск.
— В Донецкой области уже давно не осталось безопасных мест! Эвакуируйтесь своевременно, — подчеркивают в ОВА.
Обстрелы Донецкой области 22 августа
Как сообщили в Донецкой ОВА, в Золотом Колодезе Покровского района ранен человек и поврежден дом.
В Лимане Краматорского района повреждены жилой дом и два нежилых помещения, в Новоселовке — дом и гараж. В Александровской общине поврежден автомобиль.
В Константиновке ранен человек, повреждены 21 многоэтажка, частный дом, пять административных зданий, три хозяйственные постройки, магазин, торговый центр, 30 торговых павильонов, инфраструктурный объект и три газопровода.
В Северске Бахмутского района повреждены четыре дома.
Как отметили в ОВА, всего за сутки российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 3649 человек, среди которых — 137 детей.
Фото: Донецкая ОВА