Росіяни атакували приватний сектор Краматорська: троє постраждалих

У Краматорську Донецької області постраждали троє людей внаслідок російських обстрілів міста.

Обстріли Краматорська 22 серпня: які наслідки

Як повідомляє Донецька обласна військова адміністрація, російські війська завдали ударів по приватному сектору, через що прогриміло щонайменше 10 вибухів.

За інформацією Донецької ОВА, двоє осіб серед поранених доставлені до травматології у стані середньої важкості, ще одна людина має легкі поранення.

Зараз дивляться

Пошкоджено численні будинки, однак наразі встановлюються остаточні наслідки російської атаки на Краматорськ.

– На Донеччині вже давно не лишилося безпечних місць! Евакуюйтесь своєчасно, – наголошують в ОВА.

Обстріли Донецької області 22 серпня

Як повідомили у Донецькій ОВА, у Золотому Колодязі Покровського району поранено людину та пошкоджено будинок.

У Лимані Краматорського району понівечено оселю і два нежитлові приміщення, у Новоселівці – будинок і гараж. В Олександрівській громаді пошкоджено авто.

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватний будинок, п’ять адмінбудівель, три господарчі споруди, крамницю, торговий центр, 30 торгових павільйонів, інфраструктурний об’єкт і три газогони.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено чотири будинки.

Як зазначили в ОВА, загалом за добу російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3649 людей, серед яких – 137 дітей.

Фото: Донецька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.