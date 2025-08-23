Дроны приблизились к Москве: в РФ остановили работу аэропортов

В направлении Москвы был зафиксирован полет беспилотников, что вынудило несколько аэропортов в центре России приостановить работу из-за угрозы безопасности воздушного пространства.

БпЛА в сторону Москвы и закрытие аэропортов в РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, в субботу, 23 августа.

На данный момент известно, что специалисты осматривают обломки на земле, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

В Росавиации заявили, что несколько аэропортов в центральной части России приостановили работу из-за опасений по поводу безопасности воздушного пространства.

В серии объявлений, сделанных в течение нескольких часов, Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Ижевска, Нижнего Новгорода, Самары, Пензы, Тамбова и Ульяновска, расположенных к востоку и юго-востоку от Москвы.

По данным российских информационных агентств, официальные лица аэропорта второго по величине города России, Санкт-Петербурга, сообщили о задержке десятков рейсов.

В Министерстве обороны России заявили, что подразделения противовоздушной обороны за три часа перехватили и якобы уничтожили 32 беспилотника в ряде районов в центре страны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 277-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

