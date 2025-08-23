Родственники Путина вошли в новый санкционный список Украины против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми вводятся в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о синхронизации и введении санкций против российского агрессора и его спонсоров.

Новые санкции против России и спонсоров агрессии

Как сообщает Офис президента, полностью синхронизированы санкции, которые в этом году ввела Канада против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России против Украины.

Санкции коснутся 74 физических и 65 юридических лиц, связанных с промышленным и энергетическим сектором РФ, российским ВПК, распространением пропаганды за границей, информационными операциями против Украины, а также с органами власти РФ и силовыми структурами Беларуси.

Среди них:

Олчипс, поставляющий на территорию России товары двойного назначения, в частности микроэлектронику;

китайская Хенгуэ Тек — поставщик электронных интегральных схем;

Вай-эл-эйч Электроникс Эйч-кей Ко — дистрибьютор электронных компонентов;

кипрская Азия Шиппинг Холдинг — владелец суден, которые перевозят оружие и боеприпасы из Северной Кореи в Россию;

Парамаунт Энерджи энд Коммодитис СА, связанная с российской торговлей нефтью;

лица, связанные с компанией Трансморфлот и Архангельским морским портом.

Как отметили в Офисе президента, эти санкции уже частично синхронизированы у европейских партнеров.

— Украина продолжит работать над синхронизацией санкций других союзников, а также вместе с партнерами готовит решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров, — говорится в сообщении.

В другом указе, подписанном президентом, санкции касаются 28 человек, которые причастны к ведению бизнеса на временно оккупированной территории Украины и пропагандистской деятельности, в частности блогеры и военные корреспонденты.

В санкционный список попали родственники российского диктатора Владимира Путина. Среди них:

его бывшая жена Людмила Очеретная и ее нынешний муж Артур Очеретный;

двоюродный брат Михаил Путин;

племянники Михаил Путин и Михаил Шеломов;

бывший муж дочери Путина Екатерины Тихоновой Игорь Зеленский.

Под санкции попала бывшая секретарша Путина Марина Ентальцева, глава управления делами президента РФ Александр Колпаков.

Кроме этого, санкции касаются дочери экс-президента РФ Бориса Ельцина (1991-1999 годы) Татьяны Юмашевой и ее мужа Валентина Юмашева.

Как утверждает Владимир Зеленский, продолжается работа с правоохранительными органами стран-партнеров по каждой фамилии.

По его мнению, все пособники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины.

Источник : Офис президента

