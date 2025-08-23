Родственники Путина вошли в новый санкционный список Украины против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми вводятся в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о синхронизации и введении санкций против российского агрессора и его спонсоров.
Новые санкции против России и спонсоров агрессии
Как сообщает Офис президента, полностью синхронизированы санкции, которые в этом году ввела Канада против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России против Украины.
Санкции коснутся 74 физических и 65 юридических лиц, связанных с промышленным и энергетическим сектором РФ, российским ВПК, распространением пропаганды за границей, информационными операциями против Украины, а также с органами власти РФ и силовыми структурами Беларуси.
Среди них:
- Олчипс, поставляющий на территорию России товары двойного назначения, в частности микроэлектронику;
- китайская Хенгуэ Тек — поставщик электронных интегральных схем;
- Вай-эл-эйч Электроникс Эйч-кей Ко — дистрибьютор электронных компонентов;
- кипрская Азия Шиппинг Холдинг — владелец суден, которые перевозят оружие и боеприпасы из Северной Кореи в Россию;
- Парамаунт Энерджи энд Коммодитис СА, связанная с российской торговлей нефтью;
- лица, связанные с компанией Трансморфлот и Архангельским морским портом.
Как отметили в Офисе президента, эти санкции уже частично синхронизированы у европейских партнеров.
— Украина продолжит работать над синхронизацией санкций других союзников, а также вместе с партнерами готовит решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров, — говорится в сообщении.
В другом указе, подписанном президентом, санкции касаются 28 человек, которые причастны к ведению бизнеса на временно оккупированной территории Украины и пропагандистской деятельности, в частности блогеры и военные корреспонденты.
В санкционный список попали родственники российского диктатора Владимира Путина. Среди них:
- его бывшая жена Людмила Очеретная и ее нынешний муж Артур Очеретный;
- двоюродный брат Михаил Путин;
- племянники Михаил Путин и Михаил Шеломов;
- бывший муж дочери Путина Екатерины Тихоновой Игорь Зеленский.
Под санкции попала бывшая секретарша Путина Марина Ентальцева, глава управления делами президента РФ Александр Колпаков.
Кроме этого, санкции касаются дочери экс-президента РФ Бориса Ельцина (1991-1999 годы) Татьяны Юмашевой и ее мужа Валентина Юмашева.
Как утверждает Владимир Зеленский, продолжается работа с правоохранительными органами стран-партнеров по каждой фамилии.
По его мнению, все пособники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины.