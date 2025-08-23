Дрони наблизилися до Москви: в РФ зупинили роботу аеропортів

У напрямку Москви було зафіксовано політ безпілотників, що змусило кілька аеропортів у центрі Росії призупинити роботу через загрозу безпеці повітряного простору.

БпЛА у бік Москви і закриття аеропортів у РФ

Російські сили протиповітряної оборони (ППО) збили безпілотник, що летів у бік Москви, у суботу, 23 серпня.

Наразі відомо, що фахівці оглядають уламки на землі, повідомив у Telegram мер Москви Сергій Собянін.

У Росавіації заявили, що кілька аеропортів у центральній частині Росії призупинили роботу через побоювання щодо безпеки повітряного простору.

У серії оголошень, зроблених протягом декількох годин, Росавіація повідомила про призупинення роботи аеропортів Іжевська, Нижнього Новгорода, Самари, Пензи, Тамбова та Ульяновська, розташованих на схід і південний схід від Москви.

За даними російських інформаційних агентств, офіційні особи аеропорту другого за величиною міста Росії, Санкт-Петербурга, повідомили про затримку десятків рейсів.

У Міністерстві оборони Росії заявили що підрозділи протиповітряної оборони за три години перехопили і нібито знищили 32 безпілотники в низці районів у центрі країни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

