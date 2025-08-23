Взрывы в Киеве: в Соломенском районе дрон упал возле многоэтажки

Взрывы в Киеве прогремели утром 23 августа во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы ударных беспилотников.

Обновлено в 11:35.

Взрывы в Киеве сегодня: последствия атаки дронов

В Киевской городской военной администрации подтвердили взрывы в столице из-за работы сил ПВО над ликвидацией угрозы в небе над столицей.

В Соломенском районе вражеский БПЛА упал на дорогу, без возгорания, сообщил вскоре мэр Киева Виталий Кличко.

Сейчас на месте падения дрона работают взрывотехники полиции Киева.

— Обломки беспилотного летательного аппарата упали вблизи многоэтажного жилого дома, повреждений и пострадавших нет. Место падения временно огорожено для проведения следственных действий, — говорится в сообщении.

Эксперты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа территориального подразделения документируют происшествие и изымают обломки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 277-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Нацполиция

