Вибухи в Києві: в Соломʼянському районі дрон впав на дорогу
Вибухи в Києві лунали вранці 23 серпня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ударних безпілотників.
Вибухи в Києві сьогодні: наслідки атаки дронів
У Київській міській військовій адміністрації підтвердили вибухи у столиці через роботу сили ППО над ліквідацією загрози в небі над столицею.
– За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі ворожий БпЛА впав на дорогу. Займання немає. Екстрені служби прямують на місце, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.
О 10:21 в Києві оголошено відбій повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
