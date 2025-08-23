Вибухи в Києві: в Соломʼянському районі дрон впав на дорогу

Вибухи в Києві лунали вранці 23 серпня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ударних безпілотників.

Вибухи в Києві сьогодні: наслідки атаки дронів

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили вибухи у столиці через роботу сили ППО над ліквідацією загрози в небі над столицею.

– За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі ворожий БпЛА впав на дорогу. Займання немає. Екстрені служби прямують на місце, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

О 10:21 в Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

