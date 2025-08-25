Мешканка Чернігова допомагала ворогу готувати удари по аеродромах і ТЦК – СБУ

Головне Агентка ФСБ збирала дані для ударів по північних регіонах України.

Вона передавала ворогу інформацію про військові об’єкти та встановила камеру біля ТЦК.

Слідчі повідомили їй про підозру у держзраді під час воєнного стану.

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала в Чернігові агента ФСБ, яка готувала координати для нової серії повітряних атак РФ по північному регіону України.

Агент ФСБ у Чернігові: які завдання ставив ворог

Як повідомили в СБУ, під час затримання зрадниця намагалася видалити листування зі своїм куратором і розбити смартфон, щоб позбутися речових доказів.

З’ясувалося, що 39-річна місцева мешканка, яка потрапила в поле зору окупантів через Telegram-канали з пошуку “легких заробітків”.

Після вербування куратори направили жінку в Київську область, де вона намагалася виявити і передати ворогу геолокації аеродромів з бойовими вертольотами.

Як встановило розслідування, фігурантка отримала від ФСБ “маршрутний лист” з орієнтовними адресами можливого базування військових об’єктів, біля яких вона повинна була провести дорозвідку.

Утім, в ньому не було ніяких актуальних координат Сил оборони України.

Після того як фігурантка не виявила оборонних об’єктів за координатами куратора, вона повернулася до Чернігова для коригування повітряних атак окупантів по місцевих військкоматах.

– За інструкцією російської спецслужби вона орендувала квартиру в 9-поверховому будинку біля ТЦК. На підвіконні квартири жінка встановила телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ, – йдеться в повідомленні.

У такий спосіб ворог сподівався відстежити час, коли на об’єкті найбільше зосереджено військовозобов’язаних, щоби вдарити по них ракетою.

Співробітники СБУ крок за кроком задокументували злочини агента та вжили заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні її розвідувальної діяльності.

На фінальному етапі спецоперації фігурантку було затримано в її конспіративній квартирі.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Джерело : СБУ

