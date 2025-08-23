Враг сбросил 41 авиабомбу: последствия атаки на Краматорск

В Краматорске продолжается ликвидация последствий массированного авиаудара КАБами. В результате атаки ранены трое гражданских, двое их них находятся в больнице.

Об этом сообщает Краматорский городской совет.

Последствия атаки на Краматорск 22 августа: что известно

В течение суток оккупанты сбросили на территорию Краматорской общины 41 управляемую авиабомбу.

В результате атаки повреждены 46 частных и 5 многоквартирных домов.

Полностью разрушены или частично повреждены 8 частных домов, 10 гаражей, 2 магазина и станция технического обслуживания. Повреждены линии электропередач, связи и интернета.

Также зафиксировано попадание в проезжую часть.

Напомним, российские войска нанесли удары по частному сектору Краматорска, из-за чего прогремело не менее 10 взрывов.

В Лимане Краматорского района повреждены жилой дом и два нежилых помещения, в Новоселовке – дом и гараж. В Александровской общине поврежден автомобиль.

Как отметили в ОГА, в целом за сутки российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 3649 человек, среди которых – 137 детей.

Фото: Краматорский городской совет

