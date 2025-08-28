Кількість постраждалих та загиблих унаслідок атаки на Київ сьогодні, 28 серпня, постійно зростає.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київ: постраждалі та загиблі

За оновленою інформацією, кількість жертв російської атаки на Київ сягнула 14 осіб. Серед загиблих троє дітей.

Сейчас смотрят

За даними Київської міської прокуратури, це дівчинка 2-х років, 14-річний хлопець та 17-річна дівчина.

Ще щонайменше кілька десятків людей дістали поранення, серед них п’ятеро дітей від 7 до 17 років.

Нагадаємо, що під час нічної атаки проти 28 серпня росіяни атакували Київ та Київську область дронами, крилатими ракетами та балістикою.

У столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлової інфраструктури на понад 20 локаціях.

Також пошкоджено приватні будинки у Броварському і Фастівському районах.

По данным Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки на Украину россияне применили 629 средств воздушного нападения, включая 598 дронов типа Shahed, две ракеты Кинжал, девять баллистических ракет Искандер и 20 крылатых ракет Х-101.

Противовоздушная оборона сбила 589 воздушных целей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.