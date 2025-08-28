Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог публично отреагировал на массированную российскую атаку по Украине в ночь на 28 августа.

Атака на Украину 28 августа: реакция Кита Келлога

Спецпредставитель Трампа заявил, что российский обстрел 28 августа был вторым по масштабам с начала большой войны. РФ применила против Украины почти 600 дронов и 31 ракету.

— Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева — гражданские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании и невинные гражданские лица. Эти кричащие нападения угрожают миру, к которому стремится президент США, — написал Кит Келлог в X.

Прошлой ночью Россия нанесла второй по величине воздушный удар за время войны, задействовав 600 беспилотников и 31 ракету. Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева — гражданские поезда, офисы миссии ЕС и Великобритании, а также невинные гражданские лица. Сейчас смотрят Эти вопиющие… pic.twitter.com/qulsiPlTy1 — Кит Келлог (@generalkellogg) 28 августа 2025 г.

Под основным ударом россиян в ночь на 28 августа оказался Киев. В результате атаки в столице погибли 18 человек, среди которых четверо детей. Еще как минимум несколько десятков человек получили ранения.

Зафиксированы разрушения и повреждения жилой инфраструктуры в более чем 20 локациях. Под ударом оказались здание миссии Европейского Союза и офис Британского Совета.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что удары РФ по дипломатам являются прямым нарушением Венской конвенции, а такие атаки требуют осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира.

