Марина Мелехова, редактор ленты
2 мин.
В Азовском море поражен российский носитель Калибров – корабль Буян-М
Спецназовцы Главного управления разведки Украины поразили в Азовском море российский корабль проекта 21631 Буян-М, который является носителем ракет Калибр.
Корабль Буян-М поражен: что известно
28 августа 2025 года в Азовском море вблизи временно оккупированного Крыма украинские воины провели успешную спецоперацию, в результате которой был поражен корабль российского флота Буян-М.
Сначала бойцы подразделения Примары с помощью ударного беспилотника повредили корабельную радиолокационную станцию. После этого спецназовцы ГУР атаковали борт самого носителя Калибров.
В результате Буян-М, находившийся в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: ГУР
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.