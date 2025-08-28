Спецназовцы Главного управления разведки Украины поразили в Азовском море российский корабль проекта 21631 Буян-М, который является носителем ракет Калибр.

Корабль Буян-М поражен: что известно

28 августа 2025 года в Азовском море вблизи временно оккупированного Крыма украинские воины провели успешную спецоперацию, в результате которой был поражен корабль российского флота Буян-М.



Сначала бойцы подразделения Примары с помощью ударного беспилотника повредили корабельную радиолокационную станцию. После этого спецназовцы ГУР атаковали борт самого носителя Калибров.

В результате Буян-М, находившийся в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГУР

