В Азовському морі уражено російський носій Калібрів – корабель Буян-М
Спецпризначенці Головного управління розвідки України уразили в Азовському морі російський корабель проєкту 21631 Буян-М, що є носієм ракет Калібр.
Корабель Буян-М уражено: що відомо
28 серпня 2025 року в Азовському морі поблизу тимчасово окупованого Криму українські воїни провели успішну спецоперацію, внаслідок якої було уражено корабель Буян-М.
Спершу бійці підрозділу Примари за допомогою ударного безпілотника пошкодили радіолокаційну станцію. Після цього спецпризначенці ГУР атакували борт самого носія Калібрів.
Унаслідок цього корабель Буян-М, що перебував у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.
Що відомо про корабель Буян-М
Буян-М — це серія багатоцільових російських кораблів, які завдяки своїм невеликим розмірам можуть ходити у морських акваторіях та на річках.
Основною ударною силою судна є вертикальна пускова установка на 8 крилатих ракет Калібр дальністю до 2 тис. км, що дозволяє завдавати ударів по всій території України.
Відомо також, що у липні 2024 року ще один ракетний носій проєкту 21631 Буян-М Серпухов зазнав суттєвих ушкоджень після спецоперації ГУР.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-у добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.