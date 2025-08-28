Спецпризначенці Головного управління розвідки України уразили в Азовському морі російський корабель проєкту 21631 Буян-М, що є носієм ракет Калібр.

Корабель Буян-М уражено: що відомо

28 серпня 2025 року в Азовському морі поблизу тимчасово окупованого Криму українські воїни провели успішну спецоперацію, внаслідок якої було уражено корабель Буян-М.

Спершу бійці підрозділу Примари за допомогою ударного безпілотника пошкодили радіолокаційну станцію. Після цього спецпризначенці ГУР атакували борт самого носія Калібрів.

Унаслідок цього корабель Буян-М, що перебував у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

Що відомо про корабель Буян-М

Буян-М — це серія багатоцільових російських кораблів, які завдяки своїм невеликим розмірам можуть ходити у морських акваторіях та на річках.

Основною ударною силою судна є вертикальна пускова установка на 8 крилатих ракет Калібр дальністю до 2 тис. км, що дозволяє завдавати ударів по всій території України.

Відомо також, що у липні 2024 року ще один ракетний носій проєкту 21631 Буян-М Серпухов зазнав суттєвих ушкоджень після спецоперації ГУР.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ГУР

