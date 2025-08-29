СБУ и Нацполиция задержали трех пособников страны-агрессора, которые по заказу ФСБ уничтожали автомобили Сил обороны в Киевской области. Двоим из них было по 16 лет.

По заданию врага поджигали авто Сил обороны: что известно

Как выяснилось, все трое задержанных живут в Киевской области. В поле зрения ФСБ попали, когда искали “легкие заработки” в Telegram-каналах.

— После вербовки они отслеживали служебные автомобили ВСУ, чтобы сжечь их и сделать видео возгораний для отчета перед кураторами из РФ, — говорится в сообщении.

Для совершения преступлений предатели использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые синтезировали по инструкциям ФСБ.

Так, в Киеве разоблачены два 16-летних школьника, которые подожгли внедорожник воина ВСУ после его возвращения с передовой.

Несовершеннолетние сначала приобрели канистру с бензином, который затем вылили на капот машины и подожгли.

В Белоцерковском районе задержан 36-летний безработный, который сжег служебный пикап еще одного украинского военнослужащего.

Правоохранители разоблачили злоумышленника через несколько часов после совершения преступления и задержали его по месту жительства.

Во время обысков у всех задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ и одежда, в которой они выполняли заказ.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особый период).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Источник : СБУ

