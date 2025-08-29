Авто военных в Киеве жгли 16-летние парни – СБУ
СБУ и Нацполиция задержали трех пособников страны-агрессора, которые по заказу ФСБ уничтожали автомобили Сил обороны в Киевской области. Двоим из них было по 16 лет.
По заданию врага поджигали авто Сил обороны: что известно
Как выяснилось, все трое задержанных живут в Киевской области. В поле зрения ФСБ попали, когда искали “легкие заработки” в Telegram-каналах.
— После вербовки они отслеживали служебные автомобили ВСУ, чтобы сжечь их и сделать видео возгораний для отчета перед кураторами из РФ, — говорится в сообщении.
Для совершения преступлений предатели использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые синтезировали по инструкциям ФСБ.
Так, в Киеве разоблачены два 16-летних школьника, которые подожгли внедорожник воина ВСУ после его возвращения с передовой.
Несовершеннолетние сначала приобрели канистру с бензином, который затем вылили на капот машины и подожгли.
В Белоцерковском районе задержан 36-летний безработный, который сжег служебный пикап еще одного украинского военнослужащего.
Правоохранители разоблачили злоумышленника через несколько часов после совершения преступления и задержали его по месту жительства.
Во время обысков у всех задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ и одежда, в которой они выполняли заказ.
Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особый период).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до восьми лет тюрьмы.