В эту субботу, 18 апреля, в Украине графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности не прогнозируются.

Такое заявление было опубликовано в Укрэнерго.

Отмечается, что, несмотря на то, что специальных мер по ограничению электроэнергии завтра, 18 апреля, не планируется, пользователям не стоит пользоваться мощными электроприборами в этот день в вечерние часы — с 18:00 до 22:00.

Сейчас смотрят

Напомним, в Чернигове после массированной атаки РФ 17 апреля временно приостановила работу Черниговская ТЭЦ. Поэтому для потребителей приостановили подачу горячей воды.

Ранее, 16 апреля, в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Киевской областях были введены аварийные отключения света после массовых обстрелов.

Также из-за атаки энергетической инфраструктуры Юга Украины были частично обесточены потребители Николаевской и Херсонской областей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.