На Запорожье в ночь на 18 апреля прогремели взрывы в результате российской атаки дронами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Взрывы в Запорожской области: что известно

Иван Федоров сообщил о первых взрывах в Запорожской области в 23:35 17 апреля. По его словам, после атаки дронов РФ были повреждены дома и ранен мужчина.

Глава ОВА подчеркнул, что пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

– Враг атаковал жилые районы Запорожья беспилотниками. Повредило объект инфраструктуры, автомобили и частные дома. Произошли пожары, которые уже локализованы, – добавил он позже.

Жители и гости города призывают оставаться в безопасных местах до отбоя угрозы по Запорожью.

Напомним, взрывы в Запорожье уже гремели во время атаки вражеских беспилотников на город днем ​​17 апреля.

Фото: Иван Федоров

