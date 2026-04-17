Взрывы в Запорожской области: повреждены дома, машины и объект инфраструктуры
На Запорожье в ночь на 18 апреля прогремели взрывы в результате российской атаки дронами.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.
Взрывы в Запорожской области: что известно
Иван Федоров сообщил о первых взрывах в Запорожской области в 23:35 17 апреля. По его словам, после атаки дронов РФ были повреждены дома и ранен мужчина.
Глава ОВА подчеркнул, что пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
– Враг атаковал жилые районы Запорожья беспилотниками. Повредило объект инфраструктуры, автомобили и частные дома. Произошли пожары, которые уже локализованы, – добавил он позже.
Жители и гости города призывают оставаться в безопасных местах до отбоя угрозы по Запорожью.
Напомним, взрывы в Запорожье уже гремели во время атаки вражеских беспилотников на город днем 17 апреля.
