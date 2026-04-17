Несмотря на сообщение о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, ситуация с транзитом по этому пути остается неопределенной. На практике существуют факторы риска, серьезно влияющие на возможность движения Ормузом.

Об этом сообщил The Guardian.

Что известно о движении по Ормузскому проливу

Отмечается, что хотя сообщения о возобновлении прохода по Ормузскому проливу дали “определенную, хотя и осторожную, надежду мировому морскому сообществу”, до сих пор есть много неопределенности относительно того, как все будет работать.

Генеральный секретарь Международной палаты судоходства Томас Казакос отметил, что важно, чтобы это стало началом более широкого и продолжительного возвращения судоходства.

Он добавил, что упорядоченное и устойчивое восстановление нормального транзита через пролив будет требовать тесной координации между Международной морской организацией, государствами региона, военно-морскими органами и судоходной отраслью.

Также чрезвычайно важно, чтобы все стороны соблюдали полную свободу судоходства в соответствии с международным правом, подчеркнул он.

Иран сообщил, что судам, желающим двигаться по Ормузскому проливу, придется придерживаться определенного Тегераном маршрута, который аналитики судоходства описывают как мелководный. Он проходит у острова Ларак и иранского побережья.

Таким образом, речь о полноценном возобновлении движения Ормузом в классическом понимании пока не идет.

Журналисты подчеркнули, что “дополнительную путаницу внесла угроза от неназванного иранского чиновника, который угрожал вновь закрыть водный путь, если США продолжат военно-морскую блокаду входящих в пролив судов и выходят из нее.

Между тем, ВМС США опубликовали рекомендацию для моряков по опасности, которую представляют иранские мины.

Отмечается, что это не внушает доверия тем, кто хочет снова воспользоваться Ормузским проливом.

Тем временем Ateo Breaking сообщило, что согласно данным мониторинга транспондеров 12 судов, планировавших проход через Ормузский пролив, внезапно развернулись и прекратили движение через него.

Напомним, Трамп заявил, что мирное соглашение между США и Ираном может быть заключено уже в ближайшие дни.

Ранее Иран объявил о полном открытии Ормузского пролива во время перемирия.

