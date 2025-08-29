Спецназ Главного управления разведки Украины поразил на территории временно оккупированного Крыма российскую радиолокационную станцию 91Н6Е из состава зенитного комплекса С-400 Триумф.

В Крыму поражена РЛС из состава С-400

В ночь на 28 августа 2025 года спецназ Департамента активных действий ГУР МО Украины провел на территории временно оккупированного Крыма специальную операцию, в результате которой была выведена из строя дорогостоящая цель противника — российский радиолокационный комплекс 91Н6Е в составе С-400 Триумф.

Поражение военного объекта стратегического значения значительно затрудняет возможности противника в ведении воздушной разведки и защите позиций. Ведь без них зенитные комплексы теряют свою боеспособность.

– Очередной триумф захватчиков на полуострове «ослеп». Похоже, это фиаско, – отметили в Главном управлении разведки, подчеркнув, что демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается.

Украинские силы продолжают свою борьбу за восстановление территориальной целостности стран.

Напомним, что ночью 28 августа 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

В частности, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, Куйбышевский НПЗ в Самарской области, склады боеприпасов и вражеские пункты логистики.

Источник : ГУР

