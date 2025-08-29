Спецпризначенці Головного управління розвідки України уразили на території тимчасово окупованого Криму російську радіолокаційну станцію 91Н6Е зі складу зенітного комлексу С-400 Тріумф.

У Криму уражено РЛС зі складу С-400

У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України провели на території тимчасово окупованого Криму спеціальну операцію, внаслідок якої було виведено з ладу ворожу дороговартісну ціль — російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е у складі С-400 Тріумф.

Ураження військового об’єкта стратегічного значення значно ускладнює можливості противника у веденні повітряної розвідки та захисті позицій. Адже без них зенітні комплекси втрачають свою боєздатність.

– Черговий Тріумф загарбників на півострові “осліп”. Схоже, це фіаско, – зазначили в Головному управлінні розвідки, наголосиливши, що демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває.

Українські сили продовжують свою боротьбу за відновлення територіальної цілісності країни.

Нагадаємо, що вночі проти 28 серпня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора.

Зокрема, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, Куйбишевський НПЗ у Самарській області, склади боєприпасів та ворожі пункти логістики.

Джерело : ГУР

