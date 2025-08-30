В Киеве 36-летний мужчина выпрыгнул с 19-го этажа жилого дома и остался жив. Он упал на припаркованный во дворе автомобиль.

В комментарии Фактам ICTV эту информацию подтвердила пресс-офицер Днепровского управления полиции ГУ Национальной полиции в городе Киеве Анастасия Майстренко.

Сам мужчина заявил правоохранителям, что он не хочет жить, поэтому пытался покончить с собой.

— Предварительная информация, что с целью самоубийства он выпрыгнул с 19-го этажа дома, — рассказала пресс-офицер.

По ее словам, мужчина доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

— Состояние здоровья — среднее. У него закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки и закрытая травма живота, — отметила пресс-офицер Днепровского управления полиции.

Анастасия Майстренко рассказала, что это мужчина 1989 года рождения, сейчас ему 36 лет.

