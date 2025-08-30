В Киеве мужчина чудом выжил после падения с 19-го этажа дома
В Киеве 36-летний мужчина выпрыгнул с 19-го этажа жилого дома и остался жив. Он упал на припаркованный во дворе автомобиль.
В комментарии Фактам ICTV эту информацию подтвердила пресс-офицер Днепровского управления полиции ГУ Национальной полиции в городе Киеве Анастасия Майстренко.
В Киеве мужчина выпрыгнул с 19 этажа и выжил
Сам мужчина заявил правоохранителям, что он не хочет жить, поэтому пытался покончить с собой.
— Предварительная информация, что с целью самоубийства он выпрыгнул с 19-го этажа дома, — рассказала пресс-офицер.
По ее словам, мужчина доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
— Состояние здоровья — среднее. У него закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки и закрытая травма живота, — отметила пресс-офицер Днепровского управления полиции.
Анастасия Майстренко рассказала, что это мужчина 1989 года рождения, сейчас ему 36 лет.