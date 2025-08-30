У Києві 36-річний чоловік вистрибнув з 19-го поверху житлового будинку і залишився живим. Він упав на припаркований у подвір’ї автомобіль.

У коментарі Фактам ICTV цю інформацію підтвердила пресофіцер Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві Анастасія Майстренко.

Сам чоловік заявив правоохоронцям, що він не хоче жити, тому намагався вкоротити собі віку.

– Попередня інформація, що з метою справи самогубства він вистрибнув з 19-го поверху будинку, – розповіла пресофіцер.

За її словами, чоловіка доставлено до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

– Стан здоров’я – посередній. У нього закрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітини та закрита травма живота, – зазначила пресофіцер Дніпровського управління поліції.

Анастасія Майстренко розповіла, що це чоловік 1989 року народження, наразі йому 36 років.

