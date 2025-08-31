В порту Черноморска раздался взрыв: повреждено грузовое судно
Сегодня утром, 31 августа, в районе порта Черноморска Одесской области прогремел взрыв. Повреждено гражданское судно.
Об этом сообщает издание Думская.
Взрыв в порту Черноморска
Как сообщает издание со ссылкой на источники, от взрыва пострадал сухогруз NS PRIDE под флагом Белиза. К счастью, экипаж целый, сам балкер на плаву.
Вероятно, моряки сами затянули пробоину.
Как сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, судно наехало на взрывоопасный предмет.
— Гражданское судно взорвалось на неопределенном взрывном устройстве. Что касается последствий, жертв среди экипажа нет, судно получило незначительные повреждения, сейчас проводится его осмотр. Вероятно, оно будет продолжать движение своим ходом, — сообщил Думской Дмитрий Плетенчук.
Представитель Военно-морских сил отметил, что из-за действий российских оккупантов в Черном море остается значительное количество взрывоопасных предметов, и предсказать, где может произойти взрыв, невозможно.
— Мы делаем все необходимое для того, чтобы обезопасить гражданские суда от подобных опасностей, — говорит Дмитрий Плетенчук.
По его словам, если бы на море не проводили противоминную работу, то таких случаев было бы гораздо больше.
Сухогруз NS PRIDE на момент взрыва стоял без груза.