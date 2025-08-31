Сьогодні вранці, 31 серпня, в районі порту Чорноморська Одеської області пролунав вибух. Пошкоджено цивільне судно.

Про це повідомляє видання Думська.

Вибух у порту Чорноморська

Як повідомляє видання із посиланням на джерела, від вибуху постраждав суховантаж NS PRIDE під прапором Белізу. На щастя, екіпаж цілий, сам балкер на плаву.

Ймовірно моряки самі затягнули пробоїну.

Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, судно наїхало на вибухонебезпечний предмет.

— Цивільне судно вибухнуло на невизначеному вибуховому пристрої. Що стосується наслідків, жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження, зараз відбувається його огляд. Ймовірно, воно далі рухатиметься своїм ходом, — повідомив Думській Дмитро Плетенчук.

Речник Військово-морських сил зауважив, що через дії російських окупантів у Чорному морі лишається значна кількість вибухонебезпечних предметів, і передбачити, де може статися вибух, неможливо.

— Ми робимо все необхідне для того, щоб убезпечити цивільні судна від подібних небезпек, — каже Дмитро Плетенчук.

За його словами, якби на морі не проводили протимінну роботу, то таких випадків було б набагато більше.

Суховантаж NS PRIDE на момент вибуху стояв без вантажу.

