Мощные взрывы в Черноморске Одесской области прогремели в ночь на воскресенье, 31 августа, когда российские войска пытались нанести массированный удар по городу с помощью дронов.

Информацию о взрывах в Черноморске сообщили местные Telegram-каналы.

Как вскоре стало известно, Черноморск Одесской области ночью оказался под массированной атакой ударных дронов Shahed.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение беспилотников в акватории Черного моря, которые направлялись курсом на Черноморск.

Кроме Черноморска, прогремели мощные взрывы в Павлограде в ночь на воскресенье, 31 августа, когда войска РФ пытались атаковать город ударными дронами Shahed.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 285-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

