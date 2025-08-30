ВСУ освободили Мирное, из которого войска РФ контролировали трассу на Купянск
Силы обороны Украины освободили село Мирное Харьковской области, из которого российские войска могли контролировать трассу на город Купянск.
Освобождение Мирного Харьковской области
Информацию об освобождении Мирного подтвердил спикер Оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов.
— На данный момент, россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиян нет. Военные продвигаются дальше, — отметил Трегубов.
Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной вечером 30 августа, на Купянском направлении российские войска шесть раз осуществляли штурмовые действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск.
В сообщении Генштаба ВСУ отмечается, что до сих пор продолжаются три боестолкновения на этом направлении.
Силы обороны Украины сегодня остановили четыре атаки, а еще одна атака врага продолжается в районе населенных пунктов Волчанск и Каменка на Южно-Слобожанском направлении, добавили в Генштабе ВСУ.