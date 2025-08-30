Силы обороны Украины освободили село Мирное Харьковской области, из которого российские войска могли контролировать трассу на город Купянск.

Освобождение Мирного Харьковской области

Информацию об освобождении Мирного подтвердил спикер Оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов.

— На данный момент, россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиян нет. Военные продвигаются дальше, — отметил Трегубов.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной вечером 30 августа, на Купянском направлении российские войска шесть раз осуществляли штурмовые действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск.

Сейчас смотрят

В сообщении Генштаба ВСУ отмечается, что до сих пор продолжаются три боестолкновения на этом направлении.

Силы обороны Украины сегодня остановили четыре атаки, а еще одна атака врага продолжается в районе населенных пунктов Волчанск и Каменка на Южно-Слобожанском направлении, добавили в Генштабе ВСУ.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.