Потужні вибухи у Чорноморську Одеської області прогриміли у ніч на неділю, 31 серпня, коли російські війська намагалися завдати масованого удару по місту дронами.

Вибухи у Чорноморську 31 серпня – які наслідки

Інформацію про вибухи у Чорноморську повідомили місцеві Telegram-канали.

Як згодом стало відомо, Чорноморськ Одеської області вночі опинився під масованою атакою ударних дронів Shahed.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух безпілотників в акваторії Чорного моря, яку прямували курсом на Чорноморськ.

Крім Чорноморська, прогриміли потужні вибухи у Павлограді у ніч на неділю, 31 серпня, коли війська РФ намагалися атакувати місто ударними дронами Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 285-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

