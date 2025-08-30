Взрывы в Павлограде: ВСУ предупредили об угрозе ударных дронов
Мощные взрывы в Павлограде прогремели в ночь на воскресенье, 31 августа. Российские войска пытались атаковать город ударными дронами Shahed.
Взрывы в Павлограде 31 августа — какие последствия
Информацию о мощных взрывах в Павлограде ночью сообщили украинские журналисты.
Перед взрывами в Павлограде Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных беспилотников на востоке Днепропетровской области, которые направлялись курсом на юг.
Обстрелы Павлограда Днепропетровской области
В ночь на 30 августа российская армия осуществила комбинированную атаку на Павлоград Днепропетровской области.
Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты направили на регион ракеты и беспилотники.
По его словам, в Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты, на которых вспыхнули пожары.
Кроме того, в областном центре в результате атаки загорелись частный дом и хозяйственная постройка, повреждена летняя кухня.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 285-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.