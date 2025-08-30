Мощные взрывы в Павлограде прогремели в ночь на воскресенье, 31 августа. Российские войска пытались атаковать город ударными дронами Shahed.

Взрывы в Павлограде 31 августа — какие последствия

Информацию о мощных взрывах в Павлограде ночью сообщили украинские журналисты.

Перед взрывами в Павлограде Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных беспилотников на востоке Днепропетровской области, которые направлялись курсом на юг.

Обстрелы Павлограда Днепропетровской области

В ночь на 30 августа российская армия осуществила комбинированную атаку на Павлоград Днепропетровской области.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты направили на регион ракеты и беспилотники.

По его словам, в Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты, на которых вспыхнули пожары.

Кроме того, в областном центре в результате атаки загорелись частный дом и хозяйственная постройка, повреждена летняя кухня.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 285-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

